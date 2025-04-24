В мэрии Самары рассказали, зачем обрезали деревья в Струковском парке

Горожане сообщают о необычном способе ухода за деревьями, применяемым в Струковском парке. Сообщается, что растения подверглись полной обрезке кроны, оставив после себя лишь голые стволы.
Этот метод известен как топпинг. Теперь парк украшают своеобразные «деревянные столбы», лишённые ветвей и листьев. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.
В городской администрации разъяснили, что данная процедура применяется специально для обработки тополей, производящих большое количество аллергического и потенциально опасного пуха.
Благодаря этому приёму дерево сохраняется живым, а в течение одного-двух лет оно восстанавливается, выпуская новые побеги взамен удалённых ветвей.
При этом топпинг деревьев — это радикальный метод обрезки, при котором практически вся крона дерева удаляется, оставляя лишь основной толстый ствол или короткие мощные ветви.
Такой способ применяют редко и исключительно в случаях крайней необходимости, например, для спасения больного дерева, предотвращения падения опасных старых экземпляров или снижения риска повреждения окружающих объектов и инфраструктуры.
Обычно топпинг считается нежелательным методом, поскольку сильно ослабляет растение, нарушает естественный рост и снижает устойчивость дерева к болезням и неблагоприятным условиям среды.
Специалисты рекомендуют применять альтернативные методы ухода за деревьями, такие как грамотная санитарная или формировочная обрезка.
Обрезка проводилась специализированной подрядной фирмой, работа которой контролировалась специалистами муниципального предприятия «Парки Самары».
Кроме того, жители предложили горадминистрации временно высадить между оставшимися стволами молодые саженцы зелёных насаждений. Когда новая зелень укрепится, старые тополя можно будет удалить окончательно, заменив их свежими растениями.
Данное предложение передано специалистам соответствующего городского учреждения для дальнейшего рассмотрения.
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