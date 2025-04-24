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Кубанский бизнесмен выиграл суд против Pikabu

Суд обязал Pikabu удалить критику о бизнесе кубанского предпринимателя.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу кубанского предпринимателя Виталия Пономаренко, обязав владельцев сайта Pikabu.ru удалить публикации, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Суд также запретил поисковым системам индексировать страницы с недостоверной информацией, сообщает «Ъ-Кубань».

Поводом для обращения в суд стали критические отзывы о фитосветильнике компании истца, опубликованные пользователем под псевдонимом SneppiBred. Автор утверждал, что заявленные характеристики товара якобы в 14 раз ниже фактических.

В исковом заявлении отмечалось, что SneppiBred намеренно манипулирует словами и подменяет одни значения другими, публикуя заведомо ложные сведения, направленные на причинение вреда деловой репутации компании.

«К примеру, интенсивность света с учетом его биологической эффективности (2070 единиц) на фотонный поток, который он, якобы, измерил (151 единиц)», — следует из искового заявления.

Предприниматель также указал на то, что SneppiBred ранее признавался в незнании термина «интенсивность света с учетом биологической эффективности», что свидетельствует о преднамеренности его действий.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, согласился с доводами истца и признал, что распространяемые сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию Пономаренко.