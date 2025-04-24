В Приангарье стартовал досрочный период ОГЭ-2025

Досрочный период сдачи ОГЭ пройдет с 22 апреля по 17 мая для 11 выпускников девятых классов. В министерстве образования региона пояснили, что на этом этапе сдают экзамены те школьники, которые по уважительным причинам не смогут сделать это в основной период ГИА.
Условия допуска к экзаменам остаются такими же, как и на основной период ГИА: отсутствие академической задолженности, наличие годовых отметок по всем учебным предметам за девятый класс не ниже удовлетворительных и «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Всего в Приангарье задействовано четыре пункта проведения экзаменов в городах Иркутске, Саянске и Усть-Куте, один из которых организован на дому. К проведению ГИА-9 привлечены 41 работник и четыре общественных наблюдателя.
Участники досрочного периода, помимо обязательных предметов (русский язык и математика), сдают предметы по выбору: информатика (6 человек), литература (2), география (5), физика (2), обществознание (1), биология (1).
Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля 2025 года.