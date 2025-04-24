На прилавках магазинов Омска обнаружили опасные для жизни яйца, молоко и мясо

Нарушения норм техрегламентов Таможенного союза зафиксированы в 11 «мясных» пробах: найдены сальмонелла и листерия. Уточняется, что некачественные продукты поступили на прилавки от ООО «АгроХолдинг», «Алатау-кус» (Казахстан), «7-я», ИП Шаркова Н. Д., Скорплюк Д. А., Чертищев Л. В., ИП Титова Л. Ю., ИП Синчуров И. А. и ряда других изготовителей.