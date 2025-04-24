На прилавках магазинов Омска обнаружили опасные для жизни яйца, молоко и мясо

Россельхознадзор проверил продукты питания, которые продают в магазинах Омской области. Результаты оказались плачевными: в 2025 году из 256 проб мяса, яиц и молока требованиям не соответствовали 37. Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля.
Нарушения норм техрегламентов Таможенного союза зафиксированы в 11 «мясных» пробах: найдены сальмонелла и листерия. Уточняется, что некачественные продукты поступили на прилавки от ООО «АгроХолдинг», «Алатау-кус» (Казахстан), «7-я», ИП Шаркова Н. Д., Скорплюк Д. А., Чертищев Л. В., ИП Титова Л. Ю., ИП Синчуров И. А. и ряда других изготовителей.
В 21 случае «молочка» не соответствовала заявленному жирно-кислотному составу. В ней также нашли различные бактерии, в том числе кишечную палочку. Кроме того, обнаружены следы фальсификации, медикаментов. Среди производителей-нарушителей — ООО «Рассвет», «ТД Гермес», «Сырная долина» (Курская область), ИП Голованов С. Л., СППК «Тюкалинский хлеб», ИП Черемшенко В. Н., АО «Новорождественское».
Зараженная бактериями рыба поставлена в торговые точки компанией «Айсберг 8».
Яйца с содержанием толтразуриласульфона и энрофлоксацина распространили фирмы: «Птицефабрика “Молодежная” (Алтайский край), “Иртышское” и “Птицефабрика Любинская”.
Ранее «КП Омск» рассказала, что килограмм картофеля подорожал на 19,54 рубля.