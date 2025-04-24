На оздоровление детей в Омской области направят 113 миллионов рублей

В Омской области на оздоровление детей в летних лагерях направят 113 миллионов рублей. Средства распределены между районами области. Помимо финансирования, ведется активная подготовка к летней оздоровительной кампании.
Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, средства, в том числе будут направлены на строительство четырех новых жилых модулей в лагерях «Березовая роща» (Саргатский район) и «Солнечная поляна» (Омский район).
Кроме того, запланирован капитальный ремонт трех столовых (в лагерях «Березовая роща», имени П. Ильичева в Любинском районе и имени Ю. А. Гагарина в Омском районе) и четырех медицинских пунктов (в лагерях «Березка» и «Спутник» в Омском районе, имени П. Ильичева и имени Ю. А. Гагарина).
Средства направлены в рамках президентской программы модернизации инфраструктуры детского отдыха. В общей сложности региональное правительство выделило местным бюджетам 123 миллиона рублей на организацию отдыха и оздоровления детей в 2025 году. Всего на проведение оздоровительной кампании 2025 года в бюджете Омской области заложено 363 миллиона рублей. Муниципальные образования прошли отбор на предоставление субсидий из областного бюджета, что обеспечит своевременную подготовку лагерей к летнему сезону.