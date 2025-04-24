На оздоровление детей в Омской области направят 113 миллионов рублей

Средства направлены в рамках президентской программы модернизации инфраструктуры детского отдыха. В общей сложности региональное правительство выделило местным бюджетам 123 миллиона рублей на организацию отдыха и оздоровления детей в 2025 году. Всего на проведение оздоровительной кампании 2025 года в бюджете Омской области заложено 363 миллиона рублей. Муниципальные образования прошли отбор на предоставление субсидий из областного бюджета, что обеспечит своевременную подготовку лагерей к летнему сезону.