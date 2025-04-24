Самарский филиал Третьяковской галереи удостоился звания «Музей года»

Третьяковка в Самаре получила звание «Музей года» на XIII Премии The Art Newspaper Russia. Об этом сообщила пресс-служба галереи.
The Art Newspaper Russia вручает премию с 2012 года за значимые достижения в культуре. Церемония награждения прошла 23 апреля в Москве.
Филиал открылся в мае 2024 года в здании бывшей фабрики-кухни, построенной в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Это вторая крупная награда учреждения: в 2024 году он уже побеждал в номинации «Лучший музей России» на «Музейном Олимпе».
Напомним, в Третьяковке 30 апреля пройдет открытие выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+). В экспозиции представлены 52 произведения из собраний ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов.
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