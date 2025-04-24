Самарский филиал Третьяковской галереи удостоился звания «Музей года»

Филиал открылся в мае 2024 года в здании бывшей фабрики-кухни, построенной в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Это вторая крупная награда учреждения: в 2024 году он уже побеждал в номинации «Лучший музей России» на «Музейном Олимпе».