В Красноярске за сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 35 сантиметров

В Красноярске за минувшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 35 сантиметров, и около водозабора на острове Отдыха он составляет 175 сантиметров. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба «КрасКом».
Сегодня приток талой и дождевой воды в Красноярское водохранилище превышает шесть тысяч кубометров в секунду. С учетом гидрологической обстановки коммунальщики решили продлить режим повышенной готовности.
— До 15 мая лаборанты водозабора «Гремячий лог» будут отбирать пробы речной воды на мутность 24 раза в сутки для оперативной корректировки работы фильтровальной станции, — говорит Олег Гончеров, директор компании.
Специалисты добавили, что качество питьевой воды в краевом центре полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.