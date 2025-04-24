В Красноярске за сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 35 сантиметров

В Красноярске за минувшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 35 сантиметров, и около водозабора на острове Отдыха он составляет 175 сантиметров. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба «КрасКом».

Сегодня приток талой и дождевой воды в Красноярское водохранилище превышает шесть тысяч кубометров в секунду. С учетом гидрологической обстановки коммунальщики решили продлить режим повышенной готовности.