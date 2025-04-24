Фонтаны включат в Минске с 25 апреля

В Минске с 25 апреля запустят городские фонтаны, пишет агентство «Минск-Новости».
В «Минскзеленстрое» напомнили, что в белорусской столице уже традиционно сезон фонтанов открывается в последнюю пятницу апреля. Работать минские фонтаны будут по последнюю пятницу сентября.
— Всего на балансе предприятия находится 39 фонтанов, -сообщил заместитель гендиректора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.
Работать большинство фонтанов в Минске будут ежедневно с 11.00 до 21.00 часа. Раньше других — в 18.00 часов будут отключать фонтан «Ширма» на улице Франциска Скорины, до 22.00 вечера будет работать фонтан «Жасминовый» на одноименной улице, а дольше других, до 23.00 часов, — «Свислочь» на реке в парке имени Янки Купалы, но включаться он будет только в 16.00 часов. Еще до 22.30 будет включен фонтан «Молодежный» на пересечении улицы Пулихова с Первомайской.
Однако при особых погодных условиях городские фонтаны могут отключаться. Например, если будет сильный дождь свыше 5 миллиметров в час, температуры ниже +10 градусов или порывы ветра свыше 10 метров в секунду.
— Из-за прогнозируемого похолодания с 26 апреля на длинные выходные городские фонтаны могут быть поставлены на паузу, — добавили в организации.
Напомним, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные. А еще белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.
Ранее мы писали, что более десяти фонтанов Минска уйдут на ремонт в 2025, включая самые известные.
Еще синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».