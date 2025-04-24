Фонтаны включат в Минске с 25 апреля

Работать большинство фонтанов в Минске будут ежедневно с 11.00 до 21.00 часа. Раньше других — в 18.00 часов будут отключать фонтан «Ширма» на улице Франциска Скорины, до 22.00 вечера будет работать фонтан «Жасминовый» на одноименной улице, а дольше других, до 23.00 часов, — «Свислочь» на реке в парке имени Янки Купалы, но включаться он будет только в 16.00 часов. Еще до 22.30 будет включен фонтан «Молодежный» на пересечении улицы Пулихова с Первомайской.