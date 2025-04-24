Новосибирская область закрывается для огня: с 25 апреля вводится особый противопожарный режим

С 25 апреля по 12 мая 2025 года на всей территории Новосибирской области будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 159-п подписано правительством региона в связи с установившейся сухой и ветреной погодой, создающей высокий риск возникновения ландшафтных пожаров.