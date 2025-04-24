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Новосибирская область закрывается для огня: с 25 апреля вводится особый противопожарный режим

С 25 апреля по 12 мая 2025 года на всей территории Новосибирской области будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 159-п подписано правительством региона в связи с установившейся сухой и ветреной погодой, создающей высокий риск возникновения ландшафтных пожаров.

Источник: Om1 Новосибирск

Решение распространяется на все муниципальные районы, округа и города области, включая Бердск, Искитим, Обь и рабочий поселок Кольцово. Ранее, с 11 апреля, режим уже действовал в отдельных территориях: Доволенском, Краснозерском, Новосибирском, Сузунском районах, Карасукском округе и Новосибирске.

Основные ограничения:

  • запрещено посещение лесов, за исключением случаев, связанных с выполнением работ по обеспечению пожарной безопасности;
  • полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности на территориях населенных пунктов, СНТ, предприятий, а также в полосах отвода дорог и ЛЭП;
  • приготовление пищи на открытом огне и углях разрешено только с использованием мангалов и специальных приспособлений при строгом соблюдении мер пожарной безопасности;

Власти призывают жителей соблюдать установленные правила и напоминают, что нарушение особого противопожарного режима влечет административную ответственность с наложением значительных штрафов.

В случае обнаружения возгораний необходимо незамедлительно сообщать по телефону службы спасения 112.