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Воздух Новосибирска отравлен: в Заельцовском районе зафиксировано превышение аммиака

Специалисты советуют людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также детям и пожилым гражданам по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в районе.

Источник: Om1 Новосибирск

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в воздухе Заельцовского района Новосибирска обнаружено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака в 1,2 раза.

Аммиак, относящийся к четвертому классу опасности, при повышенной концентрации может вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, а также провоцировать головные боли.

Специалисты советуют людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также детям и пожилым гражданам по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в районе.