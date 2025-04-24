Воздух Новосибирска отравлен: в Заельцовском районе зафиксировано превышение аммиака

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в воздухе Заельцовского района Новосибирска обнаружено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака в 1,2 раза.
Аммиак, относящийся к четвертому классу опасности, при повышенной концентрации может вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, а также провоцировать головные боли.
Специалисты советуют людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также детям и пожилым гражданам по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в районе.