Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ

«У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», — сказал Музаев в интервью телеканалу «Россия 24».