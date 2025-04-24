Екатеринбуржцы проголосовали против платных парковок в Солнечном

В сентябре 2024 года прокуратура выявила нарушения при эксплуатации земельных участков в Солнечном под платные парковки. Надзорное ведомство намерено обратиться в суд, чтобы спорные участки были переданы в муниципальную собственность. На время процесса прокуратура планирует инициировать запрет на использование платных парковок.