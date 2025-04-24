Екатеринбуржцы проголосовали против платных парковок в Солнечном

Большинство участников голосования по вопросу платных парковок в екатеринбургском районе Солнечный выступили против взимания платы за машино-места. Результаты голосования приводит «Уралинформбюро».
По итогам опроса вариант «Да, я считаю, что проезд автомобилей должен быть свободным и бесплатным. Шлагбаумы необходимо демонтировать» набрал 61,8% голосов (2 580 участников). За сохранение платных парковок высказались 38,2% респондентов.
ЕАН писал, что конфликт между жителями микрорайона Солнечный и оператором парковок — УК «Солнечный» — длится около трех лет. Проект платных парковок в 2021 году представлял главе Екатеринбурга Алексею Орлову бывший вице-мэр города, замруководителя застройщика квартала — компании «Форум групп» — Сергей Мямин.
По проекту платные парковки предполагались на участках, отданных девелоперу. Собранные средства девелопер хотел направлять на благоустройство района. Затем «Форум групп» продал свой бизнес московскому застройщику «Эталон».
В сентябре 2024 года прокуратура выявила нарушения при эксплуатации земельных участков в Солнечном под платные парковки. Надзорное ведомство намерено обратиться в суд, чтобы спорные участки были переданы в муниципальную собственность. На время процесса прокуратура планирует инициировать запрет на использование платных парковок.