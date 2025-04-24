Студенты Омского ГАУ показали себя на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Более 180 студентов Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ) приняли активное участие в первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка проходила в Омске 18 апреля. На ярмарке свои вакансии представили более 1000 работодателей.
Представители землеустроительного, экономического факультетов, факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, а также Университетский колледж агробизнеса продемонстрировали высокий интерес к поиску работы и прохождению практик.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Студенты ОмГАУ смогли пообщаться с представителями компаний, получить консультации специалистов кадрового центра «Работа России» министерства труда и социального развития Омской области, а также посетить мастер-классы для работодателей, профориентационные площадки и ярмарку вакансий приоритетных отраслей экономики региона. Участникам были доступны консультации по обучению и экскурсии на предприятия.
В результате мероприятия студенты получили ценный опыт общения с потенциальными работодателями, что способствует их ориентации на рынке труда и создает возможности для прохождения практик, стажировок и последующего трудоустройства по специальности.