Студенты Омского ГАУ показали себя на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Студенты ОмГАУ смогли пообщаться с представителями компаний, получить консультации специалистов кадрового центра «Работа России» министерства труда и социального развития Омской области, а также посетить мастер-классы для работодателей, профориентационные площадки и ярмарку вакансий приоритетных отраслей экономики региона. Участникам были доступны консультации по обучению и экскурсии на предприятия.