Минздраву сообщили о рисках отдельных видов исследований с участием онкобольных

На российском фармацевтическом рынке назревает очередной скандал. В распоряжении Газеты.Ru оказалось письмо, адресованное главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Его авторы обращают внимание министра на то, что компания Биокад готовится провести клиническое исследование аналога биологического препарата по ускоренной схеме, что может представлять риск для участниц пациенток с раком груди на поздней стадии. Они считают, что разработка Биокада возможный аналог инновационного зарубежного препарата на данный момент изучена недостаточно для старта клинических исследований по сокращенной программе воспроизведенного препарата биоаналога. Препарат не был полностью охарактеризован по сравнению с оригинальным препаратом. В случае выявления различий препарату могут быть необходимы все стадии клинических исследований как новому препарату.