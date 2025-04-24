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В Самаре ожидается сильнейшая 6-балльная магнитная буря 1 мая

Жителей областной столицы ожидает новая сильная магнитная буря.

Жителей областной столицы ожидает новая сильная магнитная буря. Об этом предупреждает портал my-calend.

Стало известно, что 1 мая 2025 года сила магнитных возмущений достигнет 6 баллов.

Метеочувствительных горожан ждет ухудшение самочувствия. Возможны повышение давления, головные боли и учащенное сердцебиение.

Ранее мы писали о том, что Самару может накрыть сильная гроза уже 24 апреля 2025 года. А на следующей недели может похолодать до 0 градусов.

Больше новостей о Самары и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».