В Самаре ожидается сильнейшая 6-балльная магнитная буря 1 мая

Жителей областной столицы ожидает новая сильная магнитная буря. Об этом предупреждает портал my-calend.
Стало известно, что 1 мая 2025 года сила магнитных возмущений достигнет 6 баллов.
Метеочувствительных горожан ждет ухудшение самочувствия. Возможны повышение давления, головные боли и учащенное сердцебиение.
Ранее мы писали о том, что Самару может накрыть сильная гроза уже 24 апреля 2025 года. А на следующей недели может похолодать до 0 градусов.
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