В Самаре издали путеводитель по Закамской системе обороны XVIII века

Новая Закамская линия — уникальный памятник российского фортификационного зодчества, система сооружений обороны от кочевников XVIII века протяженностью около 260 км, расположенная на территории Самарской области и Республики Татарстан. Строительство фортификационной линии, сооружения которой представляют собой в основном земляные укрепления и в меньшей степени засеки из деревьев, велось на протяжении четырех лет с 1731 года по решению императрицы Анны Иоанновны. В единое целое оборонительную систему соединили протянувшиеся через все открытое степное пространство земляные валы и рвы. Они до сих пор сохраняют свою четкую геометрическую форму, их видно невооруженным взглядом.