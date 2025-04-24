В Самаре издали путеводитель по Закамской системе обороны XVIII века

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый научно-популярный путеводитель об истории одной из самых масштабных оборонительных систем России XVIII века — Закамской линии на территории современных Самарской области и Татарстана — издали в Самаре. Над книгой работали ученые Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, сообщили в пресс-службе вуза.
«В Самаре издан первый научно-популярный путеводитель по одному из самых масштабных оборонительных сооружений России первой половины XVIII века, известному под названием “Новая Закамская линия”. Авторами путеводителя, изданного в виде трех красочно иллюстрированных буклетов на русском и английском языках, стали доктор исторических наук профессор кафедры российской истории Самарского университета имени Королева Эдуард Дубман и доктор архитектуры профессор, заведующая кафедрой “Реконструкция и реставрация архитектурного наследия” Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета Татьяна Вавилонская», — говорится в сообщении Самарского университета.
Страницы буклетов иллюстрированы фрагментами старинных карт и фотографиями оборонительных сооружений в различных локациях, в том числе красочными видами линии с высоты птичьего полета. Подробно описывается история создания укреплений, показывается внутреннее устройство фортификационных элементов в виде схем и чертежей. Издание адресовано всем, кто интересуется историей и любит путешествовать по России. По мнению авторов, путеводитель может помочь в развитии в регионе историко-культурного туризма.
Новая Закамская линия — уникальный памятник российского фортификационного зодчества, система сооружений обороны от кочевников XVIII века протяженностью около 260 км, расположенная на территории Самарской области и Республики Татарстан. Строительство фортификационной линии, сооружения которой представляют собой в основном земляные укрепления и в меньшей степени засеки из деревьев, велось на протяжении четырех лет с 1731 года по решению императрицы Анны Иоанновны. В единое целое оборонительную систему соединили протянувшиеся через все открытое степное пространство земляные валы и рвы. Они до сих пор сохраняют свою четкую геометрическую форму, их видно невооруженным взглядом.
«Новая Закамская линия имеет особую значимость для истории России и мировой истории в целом. В настоящее время продолжаются работы по изучению и музеефикации объектов культурного наследия системы укреплений. Также продолжаются археологические научно-исследовательские работы», — рассказал Дубман.