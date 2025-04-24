Конго-Крымская лихорадка в Казахстане: более 400 обращений с укусами клещей

С наступлением весны в Казахстане зафиксирован резкий рост активности клещей, что вызывает серьёзные опасения среди медиков. Министерство здравоохранения сообщает, что только с начала сезона зафиксировано 434 обращения граждан с жалобами на укусы клещей в эндемичных регионах, передает BaigeNews.kz.