Красноярцев просят подать сведения о своих зарубежных счетах в налоговые органы

Такая обязанность предусмотрена федеральным законом о валютном регулировании и контроле.
Гражданам, проживавшим за рубежом и переехавшим в Россию, необходимо подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей, сведения по которым ранее не представлялись. Если срок пребывания резидентов в РФ превысит 183 дня, они также должны направить отчет о движении средств по своим счетам до 1 июня следующего года.
В министерстве финансов рассказали, что уведомления и отчеты можно предоставить через личный кабинет налогоплательщика, лично, через представителя, по почте или посредством оператора электронного документооборота. Для этого надо скачать программу «Налогоплательщик ЮЛ».
Резиденты, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом, могут не предоставлять информацию по зарубежным счетам.