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Красноярцев просят подать сведения о своих зарубежных счетах в налоговые органы

Жители Красноярского края и остальные граждане РФ должны уведомить налоговые органы о своих действующих зарубежных счетах до 1 июня 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Такая обязанность предусмотрена федеральным законом о валютном регулировании и контроле.

Гражданам, проживавшим за рубежом и переехавшим в Россию, необходимо подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей, сведения по которым ранее не представлялись. Если срок пребывания резидентов в РФ превысит 183 дня, они также должны направить отчет о движении средств по своим счетам до 1 июня следующего года.

В министерстве финансов рассказали, что уведомления и отчеты можно предоставить через личный кабинет налогоплательщика, лично, через представителя, по почте или посредством оператора электронного документооборота. Для этого надо скачать программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Резиденты, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом, могут не предоставлять информацию по зарубежным счетам.