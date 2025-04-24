Красноярцев просят подать сведения о своих зарубежных счетах в налоговые органы

Гражданам, проживавшим за рубежом и переехавшим в Россию, необходимо подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей, сведения по которым ранее не представлялись. Если срок пребывания резидентов в РФ превысит 183 дня, они также должны направить отчет о движении средств по своим счетам до 1 июня следующего года.