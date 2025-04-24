В Казани насчитывается более 50 велодорожек — карта

Судя по данным, протяженность велодорожек варьируется от 104 м до 2,9 км. Причем к каждой локации добавлены фотографии и оценки качества от местных велосипедистов: от «удовлетворительно» до «отлично».
Как сообщили в городском велосообществе KazVel, на эту карту также планируется добавить и другие маршруты, а также геолокации веломагазинов, веломастерских и «точек» проката.
Отмечается, что любой желающий может сам добавить велодорожку на казанскую велокарту, если она еще не отмечена.
Список адресов велодорожек Казани:
Ул. Батурина (3 велодорожки);
Бульвар «Белые цветы» (1 велодорожка);
Ул. Большая Красная (2 велодорожки);
Вознесенский тракт (1);
Ул. Гарифьянова (1);
Горькинско-Ометьевский лес (1);
Горьковское шоссе (1);
Ул. Карла Маркса (1);
Кремлевская дамба (1);
Кремлевская набережная (1);
Ул. Кремлевская (2);
Круг возле «ОБИ» (1);
Ленинский сад (1);
Ул. Марселя Салимжанова (1);
ТЦ «МЕГА» (7);
Молодежный сквер (1);
Ул. Николая Ершова (5);
Ул. Нурсултана Назарбаева (1);
Парк «Весна» (3);
Парк «Крылья Советов» (1);
Ул. Сибгата Хакима (1);
Сибирский тракт (4);
Ул. Театральная (2);
Ул. Туфана Миннуллина (2);
Ул. Декабристов (1);
Ул. Дзержинского (1);
Ул. Хади Такташа (1);
Ул. Х. Мавлютова (1);
Ул. Чернышевского (1);
Ул. Ш. Усманова (1);
Ул. Ш. Марджани (1).