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В Казани насчитывается более 50 велодорожек — карта

В Казани по состоянию на 24 апреля 2025 года насчитывается 51 велодорожка. Все они опубликованы на сайте Velojol.

Источник: ИА Татар-информ

Судя по данным, протяженность велодорожек варьируется от 104 м до 2,9 км. Причем к каждой локации добавлены фотографии и оценки качества от местных велосипедистов: от «удовлетворительно» до «отлично».

Как сообщили в городском велосообществе KazVel, на эту карту также планируется добавить и другие маршруты, а также геолокации веломагазинов, веломастерских и «точек» проката.

Отмечается, что любой желающий может сам добавить велодорожку на казанскую велокарту, если она еще не отмечена.

Список адресов велодорожек Казани:

Ул. Батурина (3 велодорожки);

Бульвар «Белые цветы» (1 велодорожка);

Ул. Большая Красная (2 велодорожки);

Вознесенский тракт (1);

Ул. Гарифьянова (1);

Горькинско-Ометьевский лес (1);

Горьковское шоссе (1);

Ул. Карла Маркса (1);

Кремлевская дамба (1);

Кремлевская набережная (1);

Ул. Кремлевская (2);

Круг возле «ОБИ» (1);

Ленинский сад (1);

Ул. Марселя Салимжанова (1);

ТЦ «МЕГА» (7);

Молодежный сквер (1);

Ул. Николая Ершова (5);

Ул. Нурсултана Назарбаева (1);

Парк «Весна» (3);

Парк «Крылья Советов» (1);

Ул. Сибгата Хакима (1);

Сибирский тракт (4);

Ул. Театральная (2);

Ул. Туфана Миннуллина (2);

Ул. Декабристов (1);

Ул. Дзержинского (1);

Ул. Хади Такташа (1);

Ул. Х. Мавлютова (1);

Ул. Чернышевского (1);

Ул. Ш. Усманова (1);

Ул. Ш. Марджани (1).