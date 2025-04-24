В Волгоградскую область приедет ретропоезд «Воинский эшелон»

Всего ретропоезд с 24 апреля по 11 мая сделает остановки на 14 станциях Волгоградской области.
Остановки «Воинского эшелона» запланированы на станциях Котельниково, Сарепта, Жутово, Донская, Себряково, Арчеда, Урюпино, Филоново, Алексиково, Максима Горького, Волжский, Волгоград-1, Петров Вал, Камышин, передает пресс-служба компании-перевозчика.
Волгоградская область сейчас активно готовится к памятным мероприятиям, которые приурочены к юбилею Победы. Запланировано в регионе около 1000 различных событий. Это концерты, военно-исторические реконструкции, авиагонки. Наш регион — один из признанных центров патриотического воспитания подрастающего поколения.