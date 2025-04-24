Многодетный отец из Качугского района героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Купряков из Качугского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе районной администрации.
Боец вырос в селе Большая Тарель в многодетной семье, был вторым ребенком. В 18 лет отправился на службу в армию, а после устроился на работу, освоив самые различные профессии. Сергей Купряков создал большую и крепкую семью, стал отцом пяти детей.
— Он всегда был очень отзывчивым человеком, добродушным и улыбчивым, никогда никому не отказывал в помощи, всегда поддерживал окружающих. У героя были хорошие и дружественные отношения со всеми, кто его знал, — рассказывают в администрации.
Сергея Купрякова не стало во время выполнение боевого задания. Его проводили в последний путь 24 апреля на Обелиске Славы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Виктор Нечаев из Качуга героически погиб в зоне СВО.