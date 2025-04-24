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Белорусский хоккеист «Питтсбурга» Владислав Колячонок стал отцом

Защитник клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Владислав Колячонок стал отцом.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский защитник клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Владислав Колячонок стал отцом, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Мы писали в феврале 2025-го, что белорусский хоккеист «Питтсбурга» Владислав Колячонок станет отцом. И вот долгожданное событие произошло. У Владислава Колячонка родился сын.

— В семье защитника сборной Беларуси и «Питтсбурга» Владислава Колячонка родился сын, — проинформировали в Федерации хоккея.

О том, как молодые родители назвали первенца, пока неизвестно.

Напомним, в феврале белорусский защитник Владислав Колячонок стал игроком ХК «Питтсбург».

И мы писали, как экс-сенатор Лискович снялся в необычной рекламе гродненской гостиницы «Турист».