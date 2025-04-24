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Убийцу красноярского борца Якименко приговорили к 9 годам строгого режима

Спортсмена убили в ночь с первого на второе января 2025 года на вечеринке в честь Нового года.

Источник: AP 2024

Убийцу чемпиона по вольной борьбе Антона Якименко приговорили к 9 годам строгого режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Следственный комитет установил, что 25-летнего Антона Якименко убил его 26-летний знакомый Виталий Волков во время совместного распития спиртного на вечеринке в честь Нового года. Причиной для убийства, как выяснили следователи, стал внезапно вспыхнувший конфликт из-за старой ссоры между ними.

В отношении Волкова было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По решению суда убийцу приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу.