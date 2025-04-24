Убийцу красноярского борца Якименко приговорили к 9 годам строгого режима

Следственный комитет установил, что 25-летнего Антона Якименко убил его 26-летний знакомый Виталий Волков во время совместного распития спиртного на вечеринке в честь Нового года. Причиной для убийства, как выяснили следователи, стал внезапно вспыхнувший конфликт из-за старой ссоры между ними.