Убийцу красноярского борца Якименко приговорили к 9 годам строгого режима

Убийцу чемпиона по вольной борьбе Антона Якименко приговорили к 9 годам строгого режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.
Следственный комитет установил, что 25-летнего Антона Якименко убил его 26-летний знакомый Виталий Волков во время совместного распития спиртного на вечеринке в честь Нового года. Причиной для убийства, как выяснили следователи, стал внезапно вспыхнувший конфликт из-за старой ссоры между ними.
В отношении Волкова было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По решению суда убийцу приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу.