Нижегородский минздрав разъяснил ситуацию с препаратами для лечения муковисцидоза

В официальном заявлении ведомства говорится, что в России на данный момент зарегистрированы два комплексных препарата для терапии муковисцидоза: американская «Трикафта» и аргентинская «Трилекса». Оба препарата имеют идентичный состав действующих веществ, при этом «Трилекса» является дженериком оригинальной «Трикафты».
После регистрации «Трилексы» в РФ в 2024 году, её поставки стали возможны наравне с оригинальным препаратом, что завершило монополию «Трикафты» на российском рынке. В связи с тем, что «Трилекса» предлагается по более низкой цене, она выигрывает в государственных конкурсных закупках. Федеральная антимонопольная служба признала такие закупки законными.
Министерство также уточнило, что для пациенток, подавших жалобы, препараты были закуплены своевременно, и их пригласили для получения лекарств. Однако, по информации ведомства, женщины отказались от получения «Трилексы», несмотря на то, что препарат соответствует необходимым требованиям и имеет тот же состав, что и оригинальное лекарство.