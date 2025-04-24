Нижегородский минздрав разъяснил ситуацию с препаратами для лечения муковисцидоза

Министерство также уточнило, что для пациенток, подавших жалобы, препараты были закуплены своевременно, и их пригласили для получения лекарств. Однако, по информации ведомства, женщины отказались от получения «Трилексы», несмотря на то, что препарат соответствует необходимым требованиям и имеет тот же состав, что и оригинальное лекарство.