Из Самары возобновят авиарейсы в Иркутск на самолетах Superjet 100

Из самарского аэропорта «Курумоч» вновь будут курсировать авиарейсы до Иркутска.
Планируется, что самолеты будут летать по этому направлению раз в неделю по субботам.
Обратно из Иркутска воздушные суда будут вылетать в 13:50, а приземляться в «Курумоче» в 14:50.
Также, в связи с началом летнего сезона увеличится количество рейсов до Москвы.
Ранее мы писали о том, что самолеты, направлявшиеся в Казань были вынуждены приземлиться в Самаре из-за ограничений в небе.
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