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Из Самары возобновят авиарейсы в Иркутск на самолетах Superjet 100

Из самарского аэропорта «Курумоч» вновь будут курсировать авиарейсы до Иркутска.

Из самарского аэропорта «Курумоч» вновь будут курсировать авиарейсы до Иркутска.

Планируется, что самолеты будут летать по этому направлению раз в неделю по субботам.

Обратно из Иркутска воздушные суда будут вылетать в 13:50, а приземляться в «Курумоче» в 14:50.

Также, в связи с началом летнего сезона увеличится количество рейсов до Москвы.

Ранее мы писали о том, что самолеты, направлявшиеся в Казань были вынуждены приземлиться в Самаре из-за ограничений в небе.

Больше новостей Самары и области читайте в телеграм-канале «МК в Самаре».