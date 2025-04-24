В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы

«В ГАУЗ КОДКБ им. Ю. А. Атаманова появилась добрая и трогательная традиция — выписывать новорождённых не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений… Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы», — говорится в сообщении.