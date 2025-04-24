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Автобусные маршруты организуют в Иркутске в Дни памяти

Транспорт будет следовать до Маратовского, Александровского, Ново-Ленинского кладбищ.

Источник: Мэрия Иркутска

Для жителей Иркутска в Дни памяти организуют специальные автобусные маршруты. Так, 28 и 29 апреля транспорт будет следовать до Маратовского Александровского и Ново-Ленинского кладбища, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Горожане смогут воспользоваться следующими маршрутами:

  • № 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — СНТ имени Дубинина (Маратовское кладбище)»;
  • № 136к «Ул. Софьи Перовской — Александровское кладбище»;
  • № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище;
  • № 14к “Школьная — Ново-Ленинское кладбище”;
  • № 10к “Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище”.

28 апреля транспорт будет курсировать с 9.00 до 19.00, 29 апреля — с 9.00 до 20.00.

29 апреля также организуют перевозку пассажиров по маршруту № 25к «пос. Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище».