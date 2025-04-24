Автобусные маршруты организуют в Иркутске в Дни памяти

Для жителей Иркутска в Дни памяти организуют специальные автобусные маршруты. Так, 28 и 29 апреля транспорт будет следовать до Маратовского Александровского и Ново-Ленинского кладбища, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.