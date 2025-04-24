Детский парк «Елмай» стал лучшим детским парком России

Парк «Елмай» победил сразу в двух номинациях: «Детский парк» и «Премьера года. Реализованный проект». Лауреатами этой же премии в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» стали инклюзивный бульвар по ул. Серова, а также территория уникального природного объекта «Голубые озера» — в номинации «Парк у воды».