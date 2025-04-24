Детский парк «Елмай» стал лучшим детским парком России

Самый большой детский парк Татарстана «Елмай» стал победителем премии «Парки России» в рамках II Всероссийской парковой премии и Форума парков стран БРИКС. Награждение прошло накануне в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason. Инклюзивный бульвар по улице Серова и территория уникального природного объекта «Голубые озера» также стали лауреатами этой премии.
Парк «Елмай» победил сразу в двух номинациях: «Детский парк» и «Премьера года. Реализованный проект». Лауреатами этой же премии в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» стали инклюзивный бульвар по ул. Серова, а также территория уникального природного объекта «Голубые озера» — в номинации «Парк у воды».
Напомним, самый большой в республике детский парк «Елмай» открылся на набережной Казанки в августе прошлого года. Общественное пространство состоит из уникальной детской площадки, павильонов, зеленого лабиринта со смотровой площадкой и событийной зоны.
Благоустройство инклюзивного бульвара на улице Серова продолжается в Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы охватят участок от остановочной площади до водоема площадью порядка 1 гектара. Пространство полностью адаптировано под нужны людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийская парковая премия «Парки России» — это совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Совместно с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» и национальным проектом «Инфраструктура для жизни» организаторы премии нацелены на улучшение качества благоустройства городских пространств во всех регионах страны.