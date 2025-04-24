Ги Буше продлил контракт с «Авангардом» до 2027 года

Омский «Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше еще на один год. Новый договор канадского специалиста рассчитан до конца сезона 2026/27. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Буше в рамках нового соглашения составит 150 миллионов рублей. Официально эта информация пока не подтверждена.
Ранее контракт Ги Буше с Омском был рассчитан на полтора сезона, включая следующий.
По информации источников издания, переговоры о продлении контракта завершились еще до старта плей-офф. В пользу этой версии сообщается, что агент тренера Дэн Мильштейн был замечен в Москве на игре «Динамо» — «Авангард».