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Ги Буше продлил контракт с «Авангардом» до 2027 года

По информации «Спорт-Экспресса», канадский специалист останется с командой до конца сезона 2026/27.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше еще на один год. Новый договор канадского специалиста рассчитан до конца сезона 2026/27. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Буше в рамках нового соглашения составит 150 миллионов рублей. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее контракт Ги Буше с Омском был рассчитан на полтора сезона, включая следующий.

По информации источников издания, переговоры о продлении контракта завершились еще до старта плей-офф. В пользу этой версии сообщается, что агент тренера Дэн Мильштейн был замечен в Москве на игре «Динамо» — «Авангард».