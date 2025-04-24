Ги Буше продлил контракт с «Авангардом» до 2027 года

Омский «Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше еще на один год. Новый договор канадского специалиста рассчитан до конца сезона 2026/27. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Буше в рамках нового соглашения составит 150 миллионов рублей. Официально эта информация пока не подтверждена.