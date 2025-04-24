Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора

В настоящее время Тайчер арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.