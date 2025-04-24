Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл», сообщили РИА Новости пресс-службе инстанции.
Ответчиками по иску выступали один из крупнейших операторов грузового подвижного состава в России АО «Федеральная грузовая компания», АО «Вектор Рейл», а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО «Российские железные дороги».
«Исковые требования были удовлетворены судом — с ответчиков солидарно взыскано 30,1 миллиарда рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 миллиона обыкновенных акций АО “Вектор-Рейл”, — сказала собеседница агентства.
Согласно иску, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2012—2013 годах компания ФГК заключила с ПАО «Трансфин-М» (принадлежало ОАО «РЖД») восемь договоров лизинга 12,6 тысячи грузовых железнодорожных вагонов. А в 2017 году Тайчер «вопреки решению совета директоров АО “ФГК” и в отсутствие экономической целесообразности» подписал с «Трансфин-М» соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами, что привело к росту затрат и поступлению в «Трансфин-М» дополнительного дохода в 1,1 миллиарда рублей ежегодно.
Далее, следует из иска, Тайчер обеспечил заключение «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим», которое получило не менее 937,5 миллиона рублей. Значительная часть этих денег не была возвращена и выведена в иностранную юрисдикцию. А затем компания-заемщик стала банкротом и перестала существовать.
В 2018 году, как полагают прокуроры, Тайчер обеспечил продажу принадлежащих ПАО «Трансфин-М» 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 миллиардов рублей в пользу аффилированного с ним ООО «РРЛ». Статус выгодоприобретателя он скрыл, оформив компанию общество на кипрскую фирму «Рейлмастер ЛТД». В 2020 году он ликвидировал «РРЛ», а вагоны перерегистрировал на ООО «Брансвик Рейл Холдинг» (Кипр). Наконец в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО «Вектор Рейл», которое принадлежало Бабаеву и его сыновьям. В дальнейшем «Вектор Рейл» распределила вагоны между подконтрольными структурами.
По данным Генпрокуратуры РФ, в общей сложности Тайчер и Бабаев вывели в свою пользу из структур ОАО «РЖД» не менее 30,1 миллиарда рублей.
В настоящее время Тайчер арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.