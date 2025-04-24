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КГК Беларуси занялся вопросом температуры горячей воды ниже нормы

КГК Беларуси отреагировал на проблемы с горячей водой у некоторых белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете госконтроля Брестской области занялись вопросом температуры горячей воды ниже нормы, сообщил телеграм-канал ведомства.

Так, КГК рассмотрел обращения жителей Лунинца насчет проблем с горячей водой. Лунинчане рассказали, что более двух лет в их доме температура горячей воды ниже нормы на 10 градусов.

— В течение двух недель после обращения в контрольное ведомство были проведены работы по восстановлению горячего водоснабжения в отдельных квартирах жилого дома, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в КГК подчеркнули, что другие обращения, которые поступают от белорусов во время прямых линий и на «горячую линию» остаются на контроле.

Между тем «Минские тепловые сети» назвали дома, где отключат горячую воду в мае.

Еще в Минске сезон фонтанов откроется 25 апреля, но может быть поставлен на паузу.

А синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».