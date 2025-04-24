Волгоградцам запретили посещать леса из-за опасности отравления химикатами

В Волгоградской области начинается обработка лесов химикатами. Экологи будут бороться с пилильщиком, от которого страдают деревья. Чтобы вредитель не уничтожил все зеленые насаждения, в крупных лесничествах области обработают более тысячи гектаров площади, следует из приказа комитета природных ресурсов Волгоградской области. На время распыления ядовитых препаратов людям запретили посещать лес и заезжать на территории лесничеств на транспорте.