Ну, теперь разбогатеем: Гражданство Молдовы подорожало в 10 раз из-за большого наплыва украинцев

Получить молдавское гражданство стало дороже в 10 раз.
С 1 апреля молдавское гражданство стало стоить от 1450 до 6650 леев. Раньше можно было получить за 650 леев. Более низкая цена для тех, кто родился на территории Молдовы.
Глава агентства госуслуг Мирча Ешану объяснил, почему цена так взлетела. Причина — большой наплыв украинцев, которые хотят стать гражданами нашей страны.
То есть с одной стороны, Майка клянется в вечной любви украинской власти, с другой — хочет заработать на людях, бегущих от войны, отмечает wtfmoldova.
Кстати, получить румынское гражданство стоит копейки — около 300 молдавских леев.