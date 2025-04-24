В Москве назначили нового директора школы, где избили подростка

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Инициативной группе родителей школы № 2120, в которой жестоко избили подростка, после чего прежний директор был уволен, представили нового руководителя. Им стала Наталия Файдюк, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
«23 апреля Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы № 2120. Представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Станиславовна Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой № 2065 в Новомосковском округе. На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед новым директором поставлены задачи, выполнение которых будет контролироваться департаментом. Новый директор провела встречу с управленческой командой школы, обозначила приоритеты, совместно выработан план оперативных действий, добавляется в сообщении.
Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее написала в своем Telegram-канале, что в московской школе № 2120 двое подростков избили ученика 8-го класса, сломав ему челюсть, после чего школьника увезли в реанимацию.
В пресс-службе департамента образования и науки сообщили, что после инцидента создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, оказывается полное содействие правоохранительным органам в расследовании. Учеников, жестоко избивших подростка, исключили из школы. Директор школы был освобожден от должности.