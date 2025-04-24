В Москве назначили нового директора школы, где избили подростка

«23 апреля Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы № 2120. Представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Станиславовна Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой № 2065 в Новомосковском округе. На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы», — говорится в сообщении.