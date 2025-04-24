В Знаменском районе Омской области открылась навигация

В Знаменском районе Омской области стартовала навигация. В настоящее время водный транспорт работает в дежурном режиме, обеспечивая перевозку спецтехники, спецтранспорта и пассажиров. Полноценная работа переправ начнётся с 1 мая, сообщает газета «Вперёд» Знаменского района.
Перевозки на переправе «Тузаклы, Усть-Шиш — Новоягодное» будут осуществляться теплоходом «Оша». График движения с правого берега на левый: 7:10, 8:10, 13:00, 16:00, 18:00; с левого берега в 7:25, 9:20, 13:30, 17:20 и 19:20.
На паромной переправе «Знаменское — Качуково» будет работать теплоход «РТ-368». График работы следующий: с правого берега — 7:00, 8:00, 14:00, 16:00, 18:30; с левого берега — 7:40, 9:40, 14:30, 17:30 и 19:00. Паромы будут работать ежедневно без выходных.
Всего в Омской области действуют девять переправ через реку Иртыш. Они расположены в Черлакском, Знаменском (п. Усть-Шиш, с. Знаменское), Большереченском (р. п. Большеречье), Усть-Ишимском, Тарском (с. Пологрудово) и Тевризском (с. Бородинка, п. Белый Яр, р. п. Тевриз) районах.
Напоминаем, что с 18 апреля в Усть-Ишимском районе начала работать паромная переправа через реку Иртыш. Также с 2024 года переправы стали бесплатными как для автомобилистов, так и для пешеходов.