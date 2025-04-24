Самара вывезла 21 тыс. кубометров мусора в ходе весенней уборки

В Самаре продолжается генеральная уборка города: с территорий уже вывезено более 21 тыс. кубометров мусора. Работы ведутся в парках, скверах, на набережной и других общественных пространствах.
Администрация Самары сообщает, что глава города Иван Носков потребовал усилить контроль за вывозом отходов после субботников и обрезки деревьев. Он подчеркнул, что уборка должна проводиться круглосуточно.
По данным МАУ «Парки Самары», до конца апреля с парковых территорий планируют вывезти еще 1,6 тыс. кубометров мусора и листвы. К всероссийскому субботнику 26 апреля основные работы уже завершены: аллеи и газоны приведены в порядок, аттракционы проверены.
Также в городе продолжаются покраска урн, обрезка сухих веток и акарицидная обработка территорий. Обработано уже 30% из запланированных 400 гектаров.
Второй общегородской субботник пройдет 26 апреля. Желающим помочь в уборке выдадут инвентарь на месте.
Ранее к всероссийской акции по уборке территории «Мы за чистоту» подключились школы Самары. Более 42 тысяч учащихся школ очистили почти 1,8 миллиона квадратных метров городских территорий.
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