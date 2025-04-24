Самара вывезла 21 тыс. кубометров мусора в ходе весенней уборки

По данным МАУ «Парки Самары», до конца апреля с парковых территорий планируют вывезти еще 1,6 тыс. кубометров мусора и листвы. К всероссийскому субботнику 26 апреля основные работы уже завершены: аллеи и газоны приведены в порядок, аттракционы проверены.