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«Бессмертный полк» пройдёт в 385 населённых пунктах Красноярского края

В каждом городе, поселке, деревне и селе края предусмотрен свой уникальный маршрут.

Источник: Аргументы и факты

В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в 385 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В каждом городе, поселке, деревне и селе предусмотрен свой уникальный маршрут. Узнать время, место и все подробности можно на официальных ресурсах районных администраций.

Также для жителей Красноярского края, как и других россиян, организовали «онлайн-шествие» на портале 2025.polkrf.ru. Чтобы в нём поучаствовать, нужно до 6 мая заявить имя героя Великой Отечественной войны на сайте.

Отметим, что в этом году на портале «Бессмертного полка» впервые появилась возможность отреставрировать фотографию героя или добавить ей цвет.