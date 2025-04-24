«Бессмертный полк» пройдёт в 385 населённых пунктах Красноярского края

В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в 385 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В каждом городе, поселке, деревне и селе предусмотрен свой уникальный маршрут. Узнать время, место и все подробности можно на официальных ресурсах районных администраций.
Также для жителей Красноярского края, как и других россиян, организовали «онлайн-шествие» на портале 2025.polkrf.ru. Чтобы в нём поучаствовать, нужно до 6 мая заявить имя героя Великой Отечественной войны на сайте.
Отметим, что в этом году на портале «Бессмертного полка» впервые появилась возможность отреставрировать фотографию героя или добавить ей цвет.