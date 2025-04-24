В московской школе, где избили ученика, назначили нового директора

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новый директор назначен в московской школе № 2120, где ранее избили восьмиклассника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
Ранее ведомство сообщало, что виновные в избиении восьмиклассника в московской школе № 2120 исключены из образовательного учреждения, а директор школы уволен.
«Департамент образования и науки города Москвы провел встречу с инициативной группой родителей школы № 2120. Представили нового директора образовательного учреждения. Им стала Наталия Станиславовна Файдюк — опытный педагог и управленец, которая с 2017 года руководила школой № 2065 в Новомосковском округе. На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед новым директором поставлены конкретные задачи, выполнение которых будет контролироваться департаментом. Директор уже провела встречу с управленческой командой школы.