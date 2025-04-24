Пермяк выплатил семейной паре более 300 тысяч за столкновение с мотоциклом

Авария с участием мотоцикла и легковушки в Кировском районе Перми произошла по вине водителя легкового автомобиля. Он не занял соответствующее положение на проезжей части и допустил столкновение с двухколесным транспортным средством. Мотоциклист и его пассажирка получили телесные повреждения разной степени тяжести. Молодому человеку понадобилось длительное лечение в стационаре, а девушка была вынуждена проходить амбулаторное лечение, так как ей нужно было ухаживать за несовершеннолетним ребенком.