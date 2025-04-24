Пермяк выплатил семейной паре более 300 тысяч за столкновение с мотоциклом

Авария с участием мотоцикла и легковушки в Кировском районе Перми произошла по вине водителя легкового автомобиля. Он не занял соответствующее положение на проезжей части и допустил столкновение с двухколесным транспортным средством. Мотоциклист и его пассажирка получили телесные повреждения разной степени тяжести. Молодому человеку понадобилось длительное лечение в стационаре, а девушка была вынуждена проходить амбулаторное лечение, так как ей нужно было ухаживать за несовершеннолетним ребенком.
Несмотря на своевременно полученную медицинскую помощь, граждане еще долгое время страдали от физической боли, стресса и иных последствий, полученных в дорожно-транспортном происшествии.
Семейная пара подала иск о возмещении денежных средств за ремонт мотоцикла, пережитые физические и нравственные страдания, а также суммы, потраченной на экспертизу поврежденного транспортного средства и судебные издержки.
В материалах гражданского дела суд не усмотрел обстоятельств, которые бы помешали обязать ответчика исполнить требования, указанные в исковом заявлении. В итоге виновник аварии должен был заплатить семейной паре более 317 тысяч рублей.
Исполнительные документы были предъявлены сотрудникам отдела судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После уведомления о возбуждении исполнительного производства, у должника были арестованы денежные средства, находящиеся на счетах, также судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем гражданина. Данные ограничения были наложены на имущество должника с целью ускорения темпов выплаты задолженности. Понимая, что затягивание исполнения решение суда обернется дополнительными правовыми последствиями и штрафными санкциями, мужчина выплатил всю сумму компенсации семейной паре.