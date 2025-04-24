Будет ли в Перми демонстрация 1 мая 2025 года?

Как рассказали сайту perm.aif.ru в Пермском краевом совете профсоюзов, традиционная первомайская демонстрация в Перми вновь отменена. Это связано с мерами безопасности граждан.
Взамен шествия трудящихся пермяков приглашают на праздничный концерт, который пройдёт 1 мая в 12:00 в ДК им. Солдатова. На площади перед дворцом культуры для всех желающих проведут флешмоб.
Завершится праздник трудящихся торжественным салютом, который запустят с городского пляжа Перми. Точное время запуска фейерверка пока неизвестно. Сайт perm.aif.ru сообщит о нём позже, когда появится информация.