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Будет ли в Перми демонстрация 1 мая 2025 года?

В ДК им. Солдатова проведут праздничный концерт.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали сайту perm.aif.ru в Пермском краевом совете профсоюзов, традиционная первомайская демонстрация в Перми вновь отменена. Это связано с мерами безопасности граждан.

Взамен шествия трудящихся пермяков приглашают на праздничный концерт, который пройдёт 1 мая в 12:00 в ДК им. Солдатова. На площади перед дворцом культуры для всех желающих проведут флешмоб.

Завершится праздник трудящихся торжественным салютом, который запустят с городского пляжа Перми. Точное время запуска фейерверка пока неизвестно. Сайт perm.aif.ru сообщит о нём позже, когда появится информация.