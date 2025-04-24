В Пермском крае вновь поднялись цены на бензин

По данным Росстата, на 21 апреля 2025 года в Пермском крае средняя цена за литр автомобильного топлива составила 59,19 рубля, что на 2 копейки больше, чем неделей ранее.
Стоимость литра бензина АИ-92 осталась без изменений и составила 56,24 рубля. АИ-95 подорожал на 4 копейки и теперь стоит 61,17 рубля. Цена на АИ-98 также осталась прежней — 85,24 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило в цене 7 копеек, достигнув 71,82 рубля за литр.
Пермский край продолжает удерживать второе место среди регионов Приволжского федерального округа по средней цене на топливо. Лидирует по этому показателю Нижегородская область.