Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне.