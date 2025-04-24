Гроб с телом Зураба Церетели доставили в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 апр — РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси, сообщили РИА Новости в Музее современного искусства в столице Грузии.
«Тело Зураба Церетели уже доставили в Тбилиси, но в музей (его имени, где пройдет гражданская панихида — ред.) — пока нет. Панихида начнется в 14.00 (13.00 мск — ред.)», — сказал представитель музея.
Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне.