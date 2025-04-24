Мэрия Омска высказалась об обновлении сквера имени Борцов Революции

В сквере отремонтируют все тротуары, сделают косметический ремонт мемориалов, облицуют гранитом подпорную стенку со стороны улицы Лермонтова. Также, по данным мэрии, здесь уложат рулонный газон и смонтируют систему автополива. Кроме того, в сквере появятся уличное освещение, архитектурная подсветка и новые скамейки.