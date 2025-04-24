Мэрия Омска высказалась об обновлении сквера имени Борцов Революции

Мэрия Омска рассказала в четверг, 24 апреля 2025 года, об обновлении в сквере им. Борцов Революции. Он находится на площади Ленина в границах Городского сада.
Сквер преобразят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В сквере отремонтируют все тротуары, сделают косметический ремонт мемориалов, облицуют гранитом подпорную стенку со стороны улицы Лермонтова. Также, по данным мэрии, здесь уложат рулонный газон и смонтируют систему автополива. Кроме того, в сквере появятся уличное освещение, архитектурная подсветка и новые скамейки.
«Кардинальных изменений в сквере им. Борцов Революции не будет. Это значимый мемориальный объект, расположенный на месте бывшего Генерал-губернаторского сада, в который также входит территория Городского сада. Реновация сквера Борцов Революции станет логическим продолжением и завершением преображения всей территории Генерал-губернаторского сада», — рассказали представители мэрии.
Стоимость контракта, по данным городской администрации, составляет 89,4 млн руб. Подрядчик должен завершить все работы на объекте до 1 августа 2025 года.