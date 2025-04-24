Если звезды сжигают: второй сезона «Андора» обходится без джедаев

Но это всё шутки, а реальность заключается в том, что первые три эпизода второго сезона «Андора», которые в ночь на 23 апреля вышли на «Disney+» и сразу оказались в Сети, продемонстрировали, что правообладатели «Звездных войн» не ошиблись, сделав ставку на этого персонажа и его историю. Это даже сериалом называть не очень удобно: второй сезон будет выходить блоками по три эпизода каждую неделю, и это не столько 12 серий, сколько четыре полнометражных фильма, каждый из которых показывает, что было через год после предыдущего. Западным критикам показали сезон целиком, и их восторгам нет предела: 97% на «Томатах» сериал называют лучшим из того, что было сделано по «Звездным войнам» за много-много лет. Причем пишут, что середина и конец сезона сильнее начала. Нам обо всём этом судить пока трудно, мы можем оценивать только первые три эпизода. Или, если следовать предложенной выше логике, первый полный метр из четырех.