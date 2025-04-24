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Минсктранс назначил дополнительные автобусы на Радуницу

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Дополнительные автобусы будут ходить на Радуницу к кладбищам в столице и возле нее, сообщили в ГП «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

По данным предприятия, в период с 26 по 29 апреля оплата за проезд в автобусах дополнительных маршрутов № 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске, на пригородном маршруте № 978Э — по пригородному экспрессному тарифу.

26 апреля курсирование автобусных маршрутов № 5Э, 31, 68, 94С, 109, 170С, 178Э будет организовано по графику пятницы с увеличением количества рейсов с 10:00 до 15:00.

С 27 по 29 апреля автобусы на кладбища будут ходить следующим образом.

Западное кладбище

  • режим работы маршрута № 170С 27—28 апреля — с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 20:00, отправляться автобусы будут по расписанию.
  • только 29 апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный экспрессный маршрут № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище», отправление — по мере наполнения салонов автобусов, остановки для посадки — «АС Юго-Западная», «Ст.м Малиновка» «Малиновка-6».

Посадка пассажиров в районе станции метро «Малиновка» 28 и 29 апреля на маршрут № 170С и 29 апреля на маршрут № 970Э будет производиться на остановочном пункте «Ст. м. “Малиновка” на ул. Есенина в направлении ул. Космонавтов.

Колодищанское кладбище и кладбище Королев Стан

  • для маршрута № 31 режим работы 27—28 апреля — с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 20:00, отправляться автобусы будут по расписанию.
  • организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище» с режимом работы: 28 апреля — с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 17:00, отправление по мере наполнения салонов, остановочные пункты для посадки — «ДС Уручье-2», «Ст. м. Уручье».
  • только 29 апреля с 07:20 до 18:20 организуется дополнительный пригородный автобусный маршрут № 978Э «ДС Уручье-2 — Королев Стан», отправление по расписанию, остановочные пункты для посадки — «ДС Уручье-2» и «Ст. м. Уручье».

Михановическое кладбище

  • для автобусного маршрута № 5Э режим работы 27 и 28 апреля — с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 20:00, отправление будет по расписанию.
  • только 29 апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э «Ст. м. Автозаводская — Кладбище Михановичи», отправление по мере наполнения салонов, остановочные пункты для посадки — «Ст. м. Автозаводская», «Ташкентская» и «ДС Чижовка».
  • только 29 апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 971Э «ДС Запад-3 — Кладбище Михановичи», отправление по мере наполнения салонов.

Северное кладбище

  • для маршрутов № 68 и № 109 режим работы 27 и 28 апреля с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 20:00, 26 и 27 апреля автобусы будут отправляться по расписанию, 28 и 29 апреля — по мере наполнения салонов.
  • организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище», режим работы: 28 апреля — с 08:00 до 17:00 (отправление по расписанию), 29 апреля — с 07:00 до 17:00 (отправление по мере наполнения салонов), остановочные пункты для посадки — «ДС Запад-3» и «Ст. м. Каменная горка».
  • только 29 апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 974Э «Кульман — Северное кладбище», отправление по мере наполнения салонов, остановочный пункт для посадки — «Парк Дружбы народов».
  • только апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 979Э «ДС Карбышева — Северное кладбище», отправление по мере наполнения салонов, остановочный пункт для посадки — «ДС Карбышева».
  • только 29 апреля с 07:00 до 17:00 организуется дополнительный автобусный маршрут № 977 «1-е ворота — 2-е ворота» (Северное кладбище), остановочные пункты для посадки — «1-е ворота» и «2-е ворота».

Чижовское кладбище

  • для автобусного маршрута № 94С режим работы 27 и 28 апреля с 08:00 до 17:00, 29 апреля — с 07:00 до 20:00, 26—28 апреля отправление по расписанию, 29 апреля — по мере наполнения салонов.

Кладбище «Лесное»

  • для автобусного маршрута № 178Э режим работы 27—29 апреля с 07:30 до 20:00, отправление по расписанию с интервалом 5−10 минут.
  • Также 29 апреля с 07:00 до 17:00 для проезда к местам отправления указанных автобусных маршрутов запланировано:
  • увеличение количества автобусов № 3С, 29, 148С.
  • увеличение количества троллейбусов № 1, 2, 41, 92.
  • организация троллейбусного маршрута № 46.
  • организация трамвайного маршрута № 11.