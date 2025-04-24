Минсктранс назначил дополнительные автобусы на Радуницу

По данным предприятия, в период с 26 по 29 апреля оплата за проезд в автобусах дополнительных маршрутов № 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске, на пригородном маршруте № 978Э — по пригородному экспрессному тарифу.