Большереченский зоопарк подготовил сюрпризы к открытию сезона

1 мая в Омском зоопарке пройдет целый ряд мероприятий, приуроченных к открытию туристического сезона. С 10:00 гости смогут познакомиться с животными и понаблюдать за показательными кормлениями: в 10:30 — у Зубра, в 11:00 — у белого медведя, в 12:00 — у кенгуру, а в 14:30 — покормят львов.