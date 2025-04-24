Большереченский зоопарк подготовил сюрпризы к открытию сезона

1 мая в Омском зоопарке пройдет целый ряд мероприятий, приуроченных к открытию туристического сезона. С 10:00 гости смогут познакомиться с животными и понаблюдать за показательными кормлениями: в 10:30 — у Зубра, в 11:00 — у белого медведя, в 12:00 — у кенгуру, а в 14:30 — покормят львов.
Для юных гостей зоопарка в 13:00 организуют интересное занятие — приготовление овощного торта для кроликов на детской площадке.
Также, в рамках продолжающегося обновления, зоопарк представит обновленный вход и кассу, где завершаются отделочные работы.
Юлия Сырецкая, директор зоопарка, рассказала, что для удобства посетителей будет открыто новое кафе с 60−70 посадочными местами, которое будет работать круглый год, дополняя летнюю веранду.