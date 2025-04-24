В Прикамье фигуранткой уголовного дела стала женщина с поддельными правами

Проверка по ведомственным базам данных показала, что предъявленное ею водительское удостоверение принадлежит другому человеку, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Водительницу отстранили от управления машиной, а права изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило подложность документа.
Женщина объяснила, что несколько лет назад училась в автошколе, но экзамен по вождению сдать не смогла. Водительское удостоверение она купила по объявлению в интернете — ее заверили, что документ будет настоящий.
Возбуждено уголовное дело по признакам использования заведомо поддельного документа, расследование продолжается.