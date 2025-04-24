«Минсктранс» увеличит количество автобусов на Радуницу

Количество автобусных рейсов будет увеличено в Минске на Радуницу и накануне, сообщили в «Минсктрансе».
Так, в Минске в дни поминовения и перед Радуницей будет увеличено количество автобусных рейсов к местам захоронения. Специальное расписание автобусов на кладбища Минска будет действовать уже с 26 апреля. Кроме того, будут организованы дополнительные маршруты, которые будут отправляться по мере наполнения автобусов.
Для того, что избежать пробок возле кладбищ минчанам рекомендовали воспользоваться услугами общественного транспорта.
Подробное расписание автобусов на Радуницу в Минске опубликовано на официальном сайте «Минсктранса».
Напомним, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные, когда будет Радуница. А еще белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.
А еще синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».