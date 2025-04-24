«Минсктранс» увеличит количество автобусов на Радуницу

Так, в Минске в дни поминовения и перед Радуницей будет увеличено количество автобусных рейсов к местам захоронения. Специальное расписание автобусов на кладбища Минска будет действовать уже с 26 апреля. Кроме того, будут организованы дополнительные маршруты, которые будут отправляться по мере наполнения автобусов.