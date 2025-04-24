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В Уфе до 30 апреля ограничили движение на Новочеркасской

В Уфе до 30 апреля частично перекроют улицу Новочеркасская. Там ведутся работы по ремонту электрического кабеля, сообщила администрация столицы.

Источник: Башинформ

Ограничение движения автотранспорта вводится по крайней правой полосе на чётной стороне, в районе пересечения с улицей Садовой, уточнили в мэрии Уфы.

Жителей города и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать поездки.