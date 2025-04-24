Шашлык и наблюдение за закатом: собрали топ-8 мест для пикника в Омске на майские праздники

Это особо охраняемая природная территория, поэтому тем, кто собирается на пикник в «Птичью гавань», нужно особенно внимательно относиться к правилам посещения парка. Здесь живут около 100 видов птиц, среди которых есть и краснокнижные. В парке есть места, где можно разместиться и перекусить. Жалуются на комаров, клещей и темноту вечером. А нравится омичам в парке чистота, тишина и, конечно, птицы: «Красивые мозаики, удобные дорожки, природа вокруг. А вот перекус или воду, если планируете гулять долго, лучше брать с собой, точек продажи питания там нет».