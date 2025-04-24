Шашлык и наблюдение за закатом: собрали топ-8 мест для пикника в Омске на майские праздники

Уже запланировали отдых на природе на майские праздники? Почему бы не устроить первый в этом году весенний пикник? Проанализировали оценки омичей в «2ГИС» и составили топ-8 мест, где можно собраться с семьёй или друзьями, полюбоваться природой и вкусно поесть.
8. Парк имени 30-летия Победы.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.0; Мангал: есть беседки с мангальной зоной от 2 400 рублей за пять часов, располагаются они не в самом парке, а за отелем «Ника», рядом с Иртышом.
Парк с памятниками, зелёными аллеями и живописными водоёмами. Можно и пожарить шашлык в специальной зоне, и прогуляться по аллеям, украшенным скульптурами. В отзывах омичи жалуются на бродячих животных, отсутствие туалетов и музыку: «Из-за радио на аллее теперь как будто в клубе, а не в парке». При этом посетители хвалят мероприятия, которые здесь проходят, наличие детских площадок и спортивных зон: «Здесь вы найдете живописные аллеи, ухоженные газоны и уютные уголки для пикников».
7. Сквер имени Дзержинского.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.0; Мангал: мангальные зоны не предусмотрены.
Излюбленное место омичей для пикников в самом центре города. Здесь можно расположиться на траве и пообедать. Из жалоб омичей: отсутствие денег в фонтане, навязчивая реклама и малое количество деревьев. «И пару ларьков можно поставить с едой и водой. Велодорожка всё-таки рядом», — пишет один из пользователей. При этом нравится горожанам внешний вид парка, чистота и красивые скульптуры: «Много скамеек, площадка для детей, дорожки для велосипедистов. Летом можно посидеть и отдохнуть на газоне».
6. Парк имени 300-летия Омска.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.3; Мангал: открытые беседки с мангалом будут стоить от 600 рублей в час.
Современный парк с велосипедными и пешеходными дорожками. Есть зоны, где можно пожарить шашлык. После пикника можно прогуляться по тропе здоровья, которая проходит по большей части парка. Беспокоят омичей в парке платная горка, мусор и отсутствие скамеек: «Неухоженные дорожки, грязь кругом, нет навигации нормальной». При этом нравится жителям города в нём живописный вид, утки, живущие в пруду, и размер парка: «Красивый большой парк, много беседок».
5. Берег Оми.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.5; Мангал: не предусмотрен.
Прийти с готовой едой и полюбоваться майскими закатами можно на набережную Оми. Здесь есть специальные места, чтобы посидеть в компании друзей. Омичи жалуются на вид аллеи олимпийцев, которая находится совсем рядом. При этом много и тех, кому она понравилась. Хвалят горожане место за красивый вид: «Всё сделано красиво и аккуратно. Прекрасная идея была — построить набережную. Есть где посидеть и погулять».
4. Советский парк культуры и отдыха.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.6; Мангал: не предусмотрен.
Парк с зелёными аллеями, аттракционами и детскими площадками. Спокойное место, где можно устроить пикник и полюбоваться видом на Иртыш. Шашлык и другие угощения можно купить в киосках и кафе. Здесь жалуются на лужи, тир, где никак не выиграть приз, и отсутствие туалетов: «Понедельник, час дня, в парке достаточно людей, но оба платных туалета, которые смогли найти, оказались закрыты». Из плюсов — красивые виды, расположение и мероприятия. «Приятно была удивлена дискотекой по субботам», — пишет омичка.
3. «Птичья гавань».
Рейтинг на «2ГИС»: 4.7; Мангал: мангальные зоны не предусмотрены.
Это особо охраняемая природная территория, поэтому тем, кто собирается на пикник в «Птичью гавань», нужно особенно внимательно относиться к правилам посещения парка. Здесь живут около 100 видов птиц, среди которых есть и краснокнижные. В парке есть места, где можно разместиться и перекусить. Жалуются на комаров, клещей и темноту вечером. А нравится омичам в парке чистота, тишина и, конечно, птицы: «Красивые мозаики, удобные дорожки, природа вокруг. А вот перекус или воду, если планируете гулять долго, лучше брать с собой, точек продажи питания там нет».
2. «Зелёный остров».
Рейтинг на «2ГИС»: 4.7; Мангал: есть специальные зоны, которые можно арендовать от 500 рублей в час.
Городской парк с большим количеством аттракционов и развлечений, которые продолжают появляться. Например, в мае тут планируют открыть парк альпак. При этом здесь довольно шумно и оживлённо. Однако, если пройти чуть дальше от аттракционов, можно найти спокойное место для пикника. Жалуются омичи на большое количество людей и высокие цены на еду. Нравится жителям города благоустроенные места для спорта, частые мероприятия и внешний вид парка: «Отдельная любовь — клумбы с шикарными гортензиями».
1. Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Рейтинг на «2ГИС»: 4.7; Мангал: есть мангальные зоны, однако они платные. Такое место можно арендовать за 250 рублей в час, цены на беседки — от 900 до 2 400 рублей.
Большой городской парк с прудом, аттракционами, детскими и спортивными площадками. На территории парка есть автоматы с кормом для белок — скучно на пикнике в этом месте точно не будет. Кроме того, у пруда можно понаблюдать за птицами (без альпак тут тоже не обошлось). Из жалоб: мало скамеек, громкая музыка и большое количество людей. Хвалят парк за живописное озеро, где можно наблюдать за птицами, расположение и развлечения. «Мне понравилось тут гулять, кормить белок, да и поесть шашлыка», — пишет один из пользователей.
Важно помнить о правилах посещения таких мест: не разжигать костёр, где не положено, и не мусорить. Также стоит тщательно выбирать место, где расположиться на пикник, потому что сезон клещей набирает оборот. Закончить обработку городских парков от паразитов планируют 24 апреля, но и после этого срока стоит обезопасить себя от их укусов.